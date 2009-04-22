Шинник
мин
-
Бузникин
Максим Бузникин
20'
69
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
60
-
Резников
Станислав Резников
90
-
Рикардо Силва
Емидио Ромалье Рикардо Силва
90
-
Монарев
Роман Монарев
2'
90
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Яшин
Сергей Яшин
82
Запасные
-
Олексич
Геннадий Олексич
-
Войдель
Роман Войдель
-
Бочков
Андрей Бочков
-
Бурмистров
Никита Бурмистров
КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
55
-
Деменко
Константин Деменко
90
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Настусенко
Семен Настусенко
73
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
67
-
Скороходов
Денис Скороходов
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
63
-
Кобялко
Антон Кобялко
90
Запасные
-
Зеба
Зайко Зеба
-
Перов
Андрей Перов
-
Комков
Михаил Комков
-
Романенко
Владимир Романенко