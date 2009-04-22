Носта
мин
-
Лунгу
Владислав Лунгу
26
-
Янчук
Вадим Янчук
80
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Луканченков
Андрей Луканченков
59'
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
3'
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
69
-
Левшин
Владимир Левшин
90
-
Пазин
Андрей Пазин
8'
68
-
Суродин
Руслан Суродин
90
Запасные
-
Савенас
Мантас Савенас
-
Тюпиков
Сергей Тюпиков
-
Павленко
Андрей Павленко
-
Клопков
Денис Клопков
Волгарь
мин
-
Санников
Дмитрий Санников
90
-
Недорезов
Игорь Недорезов
26
-
Садиров
Анзур Садиров
90
-
Комаров
Владимир Комаров
90
-
Магжанов
Наиль Магжанов
90
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
54
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Скворцов
Александр Скворцов
68
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Оганян
Карэн Оганян
78
Запасные
-
Варакин
Артем Варакин
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
-
Петров
Александр Петров
-
Давыдов
Сергей Давыдов