Салют
мин
-
Ланько
Виталий Ланько
53
-
Шевченко
Максим Шевченко
75
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
90
-
Порошин
Андрей Порошин
79
-
Котов
Сергей Котов
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Марков
Николай Марков
86'
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Кушов
Сергей Кушов
86
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
Запасные
-
Шелютов
Евгений Шелютов
-
Жирный
Иван Жирный
-
Коробкин
Валерий Коробкин
Урал
мин
-
Шишелов
Владимир Шишелов
90
-
Катульский
Алексей Катульский
90
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Климавичус
Арунас Климавичус
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
46
-
Герк
Анатолий Герк
90
-
Пошкус
Робертас Пошкус
67
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Мамтов
Хасан Мамтов