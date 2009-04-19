Балтика
мин
-
Джидич
Алдин Джидич
90
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
8'
34'
85
-
Кенкишвили
Григорий Кенкишвили
90
-
Рогачев
Алексей Рогачев
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Егоров
Сергей Егоров
62
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
79
Запасные
-
Першин
Артем Першин
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Саная
Анзор Саная
КАМАЗ
мин
-
Зеба
Зайко Зеба
90
-
Перов
Андрей Перов
55
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
77
-
Славнов
Роман Славнов
65
-
Гогниев
Спартак Гогниев
86
-
Каньенда
Исо Каньенда
90
Запасные
-
Гудукин
Антон Гудукин
-
Настусенко
Семен Настусенко
-
Романенко
Владимир Романенко
-
Кобялко
Антон Кобялко