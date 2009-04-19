Носта
мин
-
Лунгу
Владислав Лунгу
90
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
71
-
Янчук
Вадим Янчук
75
-
Савенас
Мантас Савенас
66
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Луканченков
Андрей Луканченков
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
54
-
Левшин
Владимир Левшин
90
-
Суродин
Руслан Суродин
54'
77'
90
Запасные
-
Антонников
Алексей Антонников
-
Тюпиков
Сергей Тюпиков
-
Павленко
Андрей Павленко
-
Пазин
Андрей Пазин
Анжи
мин
-
Щербаков
Евгений Щербаков
55'
90
-
Мазалов
Вартан Мазалов
52
-
Саджая
Эдик Саджая
90
-
Абаев
Илья Абаев
90
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Жосан
Николай Жосан
68'
90
-
Ходжава
Гоча Ходжава
69
-
Бакаев
Михаил Бакаев
90
-
Цораев
Давид Цораев
90
Запасные
-
Сердюков
Сергей Сердюков
-
Кажаров
Назир Кажаров