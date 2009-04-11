Урал
мин
-
Шишелов
Владимир Шишелов
79
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Климавичус
Арунас Климавичус
39'
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Смольников
Игорь Смольников
46
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
64
-
Герк
Анатолий Герк
90
-
Пошкус
Робертас Пошкус
3'
90
Запасные
-
Катульский
Алексей Катульский
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Щаницин
Александр Щаницин
-
Мамтов
Хасан Мамтов
Луч
мин
-
Мамаев
Юрий Мамаев
90
-
Михалев
Владимир Михалев
85
-
Мор
Эдуард Мор
90
-
Смуров
Павел Смуров
90
-
Чичкин
Андрей Чичкин
46
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
90
-
Дедечко
Денис Дедечко
42'
90
-
Роденков
Юрий Роденков
80
Запасные
-
Новкович
Раде Новкович
-
Котляров
Александр Котляров
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили