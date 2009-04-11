Чита
мин
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Щеглов
Сергей Щеглов
46
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Агрофенин
Анатолий Агрофенин
90
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Булатенко
Владимир Булатенко
90
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Гаврюш
Роман Гаврюш
46
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Лесков
Иван Лесков
90
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Крейсман
Максим Крейсман
82
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Богю
Георге Богю
44'
46
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Городов
Евгений Городов
90
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Бодялов
Александр Бодялов
90
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Нагибин
Иван Нагибин
90
Металлург
мин
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Стефанович
Миодраг Стефанович
90
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Такам
Анук Такам
61
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Обозный
Максим Обозный
90
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Григорян
Артур Григорян
46
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Иванов
Николай Иванов
90
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Ивченко
Дмитрий Ивченко
90
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Алексеев
Дмитрий Алексеев
90
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Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
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Журавлев
Алексей Журавлев
90
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Фомичев
Александр Фомичев
86
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Сыропятов
Алексей Сыропятов
54