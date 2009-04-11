Черноморец
мин
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
90
-
Пучков
Алексей Пучков
90
-
Бельков
Константин Бельков
37'
46
-
Коваленко
Александр Коваленко
63
-
Саргсян
Карен Саргсян
46
-
Лунин
Михаил Лунин
90
-
Орещук
Роман Орещук
90
-
Едунов
Алексей Едунов
34
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
83'
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
Запасные
-
Бурзиев
Шамиль Бурзиев
-
Дугбей
Алан Дугбей
-
Емкужев
Мурат Емкужев
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
Носта
мин
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
60
-
Алексеев
Игорь Алексеев
53
-
Янчук
Вадим Янчук
45'
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Горин
Александр Горин
88'
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Луканченков
Андрей Луканченков
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
68
-
Пазин
Андрей Пазин
73
-
Суродин
Руслан Суродин
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
Запасные
-
Подружко
Дмитрий Подружко
-
Савенас
Мантас Савенас
-
Павленко
Андрей Павленко
-
Семенов
Алексей Семенов