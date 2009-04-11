Анжи
мин
-
Мазалов
Вартан Мазалов
80
-
Саджая
Эдик Саджая
90
-
Абаев
Илья Абаев
90
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Жосан
Николай Жосан
72
-
Ходжава
Гоча Ходжава
15'
56'
80
-
Бакаев
Михаил Бакаев
90
-
Цораев
Давид Цораев
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
65
Запасные
-
Магомедов
Магомед Магомедов
-
Агаларов
Камиль Агаларов
-
Арзиани
Зураби Арзиани
-
Кажаров
Назир Кажаров
Балтика
мин
-
Джидич
Алдин Джидич
90
-
Завалий
Иван Завалий
46
-
Матьола
Денис Матьола
90
-
Рогачев
Алексей Рогачев
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
84
-
Трусевич
Максим Трусевич
59
-
Егоров
Сергей Егоров
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
80
Запасные
-
Першин
Артем Першин
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Саная
Анзор Саная