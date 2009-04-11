Волгарь
мин
-
Санников
Дмитрий Санников
90
-
Недорезов
Игорь Недорезов
90
-
Садиров
Анзур Садиров
42
-
Комаров
Владимир Комаров
90
-
Примак
Максим Примак
46
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Хлебников
Александр Хлебников
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Оганян
Карэн Оганян
83
-
Давыдов
Сергей Давыдов
46
Запасные
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Варакин
Артем Варакин
-
Магжанов
Наиль Магжанов
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Нестеренко
Николай Нестеренко
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Петров
Александр Петров
Запасные
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Бузникин
Максим Бузникин
-
Войдель
Роман Войдель
-
Бурмистров
Никита Бурмистров