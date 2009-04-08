Урал
мин
-
Шишелов
Владимир Шишелов
22'
61
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Климавичус
Арунас Климавичус
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Степанец
Павел Степанец
46
-
Щаницин
Александр Щаницин
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
71
-
Герк
Анатолий Герк
42'
90
-
Пошкус
Робертас Пошкус
90
Запасные
-
Катульский
Алексей Катульский
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Мамтов
Хасан Мамтов
СКА-Хабаровск
мин
-
Алхимов
Евгений Алхимов
46
-
Панферов
Андрей Панферов
67
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
63
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
46
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90
Запасные
-
Суховерхов
Константин Суховерхов
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко