Чита
мин
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Щеглов
Сергей Щеглов
80
-
Ванев
Михаил Ванев
90
-
Агрофенин
Анатолий Агрофенин
90
-
Булатенко
Владимир Булатенко
90
-
Лесков
Иван Лесков
90
-
Крейсман
Максим Крейсман
90
-
Богю
Георге Богю
86
-
Бодялов
Александр Бодялов
90
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
29'
90
-
Хабаров
Сергей Хабаров
59
Запасные
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Беличенко
Виталий Беличенко
-
Селецкий
Виталий Селецкий
-
Ионов
Константин Ионов
Салют
мин
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Шелютов
Евгений Шелютов
66
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
56'
90
-
Порошин
Андрей Порошин
78
-
Котов
Сергей Котов
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Куликов
Александр Куликов
80
-
Лешонок
Владимир Лешонок
33
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
55'
90
Запасные
-
Ланько
Виталий Ланько
-
Сурнев
Роман Сурнев
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Бекетов
Артем Бекетов