Волгарь
мин
-
Санников
Дмитрий Санников
90
-
Недорезов
Игорь Недорезов
90
-
Садиров
Анзур Садиров
69
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
46
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Хлебников
Александр Хлебников
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Давыдов
Сергей Давыдов
87'
90
Запасные
-
Магжанов
Наиль Магжанов
-
Скворцов
Александр Скворцов
-
Петров
Александр Петров
-
Оганян
Карэн Оганян
Балтика
мин
-
Джидич
Алдин Джидич
90
-
Завалий
Иван Завалий
38'
65
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
90
-
Кенкишвили
Григорий Кенкишвили
90
-
Рогачев
Алексей Рогачев
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
83
-
Егоров
Сергей Егоров
69
-
Окорочков
Валентин Окорочков
76
Запасные
-
Першин
Артем Першин
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Саная
Анзор Саная