Анжи
мин
-
Мазалов
Вартан Мазалов
69
-
Саджая
Эдик Саджая
90
-
Абаев
Илья Абаев
90
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Жосан
Николай Жосан
90
-
Ходжава
Гоча Ходжава
83
-
Бакаев
Михаил Бакаев
90
-
Цораев
Давид Цораев
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
55'
87
Запасные
-
Магомедов
Магомед Магомедов
-
Арзиани
Зураби Арзиани
-
Кажаров
Назир Кажаров
Шинник
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
75
-
Резников
Станислав Резников
90
-
Рикардо Силва
Емидио Ромалье Рикардо Силва
90
-
Монарев
Роман Монарев
90
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Сухов
Александр Сухов
89
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Бочков
Андрей Бочков
68
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Яшин
Сергей Яшин
71
Запасные
-
Бузникин
Максим Бузникин
-
Кабанов
Сергей Кабанов
-
Войдель
Роман Войдель
-
Бурмистров
Никита Бурмистров