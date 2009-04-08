Краснодар
мин
-
Емельянов
Сергей Емельянов
62
-
Соколов
Сергей Соколов
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
78
-
Дубровин
Юрий Дубровин
90
-
Сантос
Рикардо Лаго Сантос
90
-
Деменко
Максим Деменко
90
-
Михеев
Андрей Михеев
20'
90
-
Олейник
Александр Олейник
90
Запасные
-
Коваленко
Дмитрий Коваленко
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
Носта
мин
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
80
-
Янчук
Вадим Янчук
48'
90
-
Савенас
Мантас Савенас
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Будников
Максим Будников
57'
62
-
Павленко
Андрей Павленко
90
-
Луканченков
Андрей Луканченков
90
-
Пазин
Андрей Пазин
70
-
Суродин
Руслан Суродин
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
Запасные
-
Лунгу
Владислав Лунгу
-
Алексеев
Игорь Алексеев
-
Подружко
Дмитрий Подружко
-
Семенов
Алексей Семенов