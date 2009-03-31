Луч
мин
-
Новкович
Раде Новкович
90
-
Мамаев
Юрий Мамаев
90
-
Гублия
Беслан Гублия
90
-
Михалев
Владимир Михалев
62
-
Мор
Эдуард Мор
90
-
Сахневич
Эдуард Сахневич
27'
68
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
90
-
Роденков
Юрий Роденков
90
Запасные
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
-
Дедечко
Денис Дедечко
Чита
мин
-
Щеглов
Сергей Щеглов
52
-
Ванев
Михаил Ванев
90
-
Агрофенин
Анатолий Агрофенин
90
-
Булатенко
Владимир Булатенко
90
-
Лесков
Иван Лесков
90
-
Бодялов
Александр Бодялов
90
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
90
Запасные
-
Беличенко
Виталий Беличенко
-
Гаврюш
Роман Гаврюш
-
Селецкий
Виталий Селецкий