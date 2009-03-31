Салют
мин
-
Шелютов
Евгений Шелютов
32'
67
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
90
-
Порошин
Андрей Порошин
90
-
Котов
Сергей Котов
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
77
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
71
Запасные
-
Сурнев
Роман Сурнев
-
Бекетов
Артем Бекетов
-
Коробкин
Валерий Коробкин
-
Бурмистров
Дмитрий Бурмистров
КАМАЗ
мин
-
Зеба
Зайко Зеба
90
-
Перов
Андрей Перов
59
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
83
-
Скороходов
Денис Скороходов
90
-
Славнов
Роман Славнов
59
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
90
Запасные
-
Пименов
Михаил Пименов
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Романенко
Владимир Романенко
-
Кобялко
Антон Кобялко