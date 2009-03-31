Балтика
мин
-
Джидич
Алдин Джидич
90
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
90
-
Кенкишвили
Григорий Кенкишвили
90
-
Рогачев
Алексей Рогачев
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
57
-
Трусевич
Максим Трусевич
46
-
Окорочков
Валентин Окорочков
76
-
Голубов
Дмитрий Голубов
82
Запасные
-
Завалий
Иван Завалий
-
Бабич
Степан Бабич
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Егоров
Сергей Егоров
Краснодар
мин
-
Емельянов
Сергей Емельянов
57
-
Коваленко
Дмитрий Коваленко
90
-
Лошкарев
Дмитрий Лошкарев
46
-
Соколов
Сергей Соколов
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Дубровин
Юрий Дубровин
90
-
Сантос
Рикардо Лаго Сантос
90
-
Деменко
Максим Деменко
90
-
Олейник
Александр Олейник
77
Запасные
-
Михеев
Андрей Михеев
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Дорожкин
Денис Дорожкин