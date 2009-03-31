Шинник
мин
-
Олексич
Геннадий Олексич
90
-
Кабанов
Сергей Кабанов
90
-
Монарев
Роман Монарев
55
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Рикардо Силва
Емидио Ромалье Рикардо Силва
90
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Ндри
Алли Ндри
58
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
46
-
Бурченко
Максим Бурченко
75
-
Яшин
Сергей Яшин
90
Запасные
-
Бузникин
Максим Бузникин
-
Резников
Станислав Резников
-
Правкин
Сергей Правкин
-
Вьештица
Милан Вьештица
-
Сухов
Александр Сухов
-
Войдель
Роман Войдель
-
Бурмистров
Никита Бурмистров
Черноморец
мин
-
Пучков
Алексей Пучков
90
-
Бельков
Константин Бельков
46
-
Коваленко
Александр Коваленко
90
-
Лунин
Михаил Лунин
90
-
Орещук
Роман Орещук
47'
83
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
90
-
Едунов
Алексей Едунов
90
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
72
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
Запасные
-
Маргарян
Артем Маргарян
-
Сахаров
Антон Сахаров
-
Бырлов
Игорь Бырлов
-
Емкужев
Мурат Емкужев
-
Каркаев
Алим Каркаев
-
Чадов
Вячеслав Чадов