СКА-Хабаровск
мин
-
Алхимов
Евгений Алхимов
46
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
73
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
77
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
12'
88
Запасные
-
Панферов
Андрей Панферов
-
Суховерхов
Константин Суховерхов
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
Чита
мин
-
Щеглов
Сергей Щеглов
90
-
Агрофенин
Анатолий Агрофенин
90
-
Булатенко
Владимир Булатенко
90
-
Гаврюш
Роман Гаврюш
46
-
Лесков
Иван Лесков
90
-
Крейсман
Максим Крейсман
73
-
Богю
Георге Богю
90
-
Бодялов
Александр Бодялов
90
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
90
-
Хабаров
Сергей Хабаров
90
Запасные
-
Ванев
Михаил Ванев
-
Селецкий
Виталий Селецкий