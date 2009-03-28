Металлург
мин
-
Стефанович
Миодраг Стефанович
90
-
Такам
Анук Такам
79
-
Григорян
Артур Григорян
71
-
Иванов
Николай Иванов
90
-
Ивченко
Дмитрий Ивченко
90
-
Костин
Михаил Костин
90
-
Шамрин
Евгений Шамрин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Журавлев
Алексей Журавлев
90
-
Сыропятов
Алексей Сыропятов
68
-
Кутьин
Александр Кутьин
46
Запасные
-
Обозный
Максим Обозный
-
Курдюков
Сергей Курдюков
-
Овчинников
Андрей Овчинников
-
Телегин
Илья Телегин
КАМАЗ
мин
-
Зеба
Зайко Зеба
83
-
Перов
Андрей Перов
90
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
79
-
Скороходов
Денис Скороходов
72
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
18'
24'
59
Запасные
-
Пименов
Михаил Пименов
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Романенко
Владимир Романенко
-
Кобялко
Антон Кобялко