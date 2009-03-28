Балтика
мин
-
Джидич
Алдин Джидич
90
-
Завалий
Иван Завалий
54
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
35'
87
-
Кенкишвили
Григорий Кенкишвили
90
-
Рогачев
Алексей Рогачев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
82
Запасные
-
Бабич
Степан Бабич
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Голубов
Дмитрий Голубов
-
Саная
Анзор Саная
Черноморец
мин
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
90
-
Пучков
Алексей Пучков
90
-
Коваленко
Александр Коваленко
84
-
Орещук
Роман Орещук
90
-
Бурзиев
Шамиль Бурзиев
90
-
Бырлов
Игорь Бырлов
38
-
Едунов
Алексей Едунов
90
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Каркаев
Алим Каркаев
59
Запасные
-
Бельков
Константин Бельков
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
-
Чадов
Вячеслав Чадов