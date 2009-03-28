Шинник
мин
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
53
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Рикардо Силва
Емидио Ромалье Рикардо Силва
90
-
Монарев
Роман Монарев
52
-
Олексич
Геннадий Олексич
90
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
22'
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Яшин
Сергей Яшин
46
Запасные
-
Бузникин
Максим Бузникин
-
Ндри
Алли Ндри
-
Бурмистров
Никита Бурмистров
Краснодар
мин
-
Емельянов
Сергей Емельянов
90
-
Коваленко
Дмитрий Коваленко
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Дубровин
Юрий Дубровин
90
-
Сантос
Рикардо Лаго Сантос
89
-
Деменко
Максим Деменко
24'
90
-
Михеев
Андрей Михеев
70
-
Олейник
Александр Олейник
79
Запасные
-
Герасимов
Иван Герасимов
-
Сафонов
Валерий Сафонов
-
Соколов
Сергей Соколов
-
Татарчук
Владимир Татарчук