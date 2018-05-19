Бавария
мин
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
8
Мартинес
Хави Мартинес
90
4
Зюле
Никлас Зюле
90
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
11
Родригес
Хамес Родригес
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
7
Рибери
Франк Рибери
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
53'
90
Запасные
1
Нойер
Мануэль Нойер
13
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
14
Бернат
Хуан Бернат
24
Толиссо
Корентен Толиссо
19
Руди
Себастьян Руди
2
Вагнер
Сандро Вагнер
29
Коман
Кингсли Коман
Айнтрахт
мин
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
13
Сальседо
Карлос Сальседо
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
39
Омар
Омар
90
17
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
4
Ребич
Анте Ребич
11'
82'
90
27
Вольф
Мариус Вольф
90
Запасные
37
Циммерманн
Ян Циммерманн
23
Русс
Марко Русс
33
Тавата
Талеб Тавата
10
Фабиан
Марко Фабиан
11
Гачинович
Мият Гачинович
9
Аллер
Себастьян Аллер