Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
56'
64'
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
11
Коста
Дуглас Коста
61'
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
10
Дибала
Пауло Дибала
90
Запасные
23
Щесны
Войцех Щесны
16
Пинсольо
Карло Пинсольо
21
Хеведес
Бенедикт Хеведес
24
Ругани
Даниэле Ругани
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
12
Сандро
Алекс Сандро
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
27
Стураро
Стефано Стураро
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
33
Бернардески
Федерико Бернардески
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
20
Абате
Иньяцио Абате
17
Сапата
Кристиан Сапата
31
Антонелли
Лука Антонелли
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
4
Маури
Хосе Маури
21
Билья
Лукас Билья
11
Борини
Фабио Борини
7
Калинич
Никола Калинич
9
Силва
Андре Силва