Барселона
мин
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
18
Альба
Жорди Альба
90
3
Пике
Жерар Пике
90
23
Умтити
Самуэль Умтити
90
20
Роберто
Серхи Роберто
90
8
Иньеста
Андрес Иньеста
52'
88
5
Бускетс
Серхио Бускетс
76
4
Ракитич
Иван Ракитич
90
14
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
69'
82
9
Суарес
Луис Суарес
14'
40'
90
10
Месси
Лионель Месси
31'
90
Запасные
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
50
Семеду
Нельсон Семеду
25
Вермален
Томас Вермален
6
Суарес
Денис Суарес
15
Безерра Масиель Жуниор
Жозе Пауло Безерра Масиель Жуниор
17
Алькасер
Пако Алькасер
11
Дембеле
Усман Дембеле
Севилья
мин
30
Сорья
Давид Сорья
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
5
Лангле
Клеман Лангле
90
24
Меркадо
Габриэль Меркадо
90
16
Навас
Хесус Навас
90
10
Банега
Эвер Банега
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
22
Васкес
Франко Васкес
86
11
Корреа
Хоакин Корреа
46
20
Муриэль
Луис Муриэль
90
17
Сарабия
Пабло Сарабия
82
Запасные
29
Серхио Рико
Серхио Рико
21
Лаюн
Мигель Лаюн
14
Писсаро
Гидо Писсаро
6
Карришу
Даниэль Карришу
24
Нолито
Нолито
28
Рамирес
Сандро Рамирес
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер