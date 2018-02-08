Валенсия
мин
1
Хауме
Хауме
90
36
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
71
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
21
Монтойя
Мартин Монтойя
90
19
Родриго
Родриго
55
17
Коклен
Франсис Коклен
55
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
16
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
8
Вьетто
Лусиано Вьетто
90
11
Дзадза
Симоне Дзадза
90
Запасные
13
Нето
Нето
36
Латорре
Антонио Латорре
3
Рубен Везо
Рубен Везо
46
Солер
Карлос Солер
6
Максимович
Неманья Максимович
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
22
Мина
Санти Мина
Барселона
мин
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
18
Альба
Жорди Альба
90
23
Умтити
Самуэль Умтити
90
3
Пике
Жерар Пике
83
20
Роберто
Серхи Роберто
90
4
Ракитич
Иван Ракитич
82'
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
90
8
Иньеста
Андрес Иньеста
65
10
Месси
Лионель Месси
90
21
Гомеш
Андре Гомеш
46
9
Суарес
Луис Суарес
90
Запасные
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
24
Мина
Йерри Мина
50
Семеду
Нельсон Семеду
14
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
15
Безерра Масиель Жуниор
Жозе Пауло Безерра Масиель Жуниор
22
Видаль
Алейш Видаль
17
Алькасер
Пако Алькасер