Барселона
мин
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
18
Альба
Жорди Альба
90
23
Умтити
Самуэль Умтити
90
3
Пике
Жерар Пике
90
20
Роберто
Серхи Роберто
90
4
Ракитич
Иван Ракитич
68
5
Бускетс
Серхио Бускетс
90
8
Иньеста
Андрес Иньеста
72
10
Месси
Лионель Месси
90
22
Видаль
Алейш Видаль
58
9
Суарес
Луис Суарес
67'
90
Запасные
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
24
Мина
Йерри Мина
19
Динь
Люка Динь
14
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
6
Суарес
Денис Суарес
15
Безерра Масиель Жуниор
Жозе Пауло Безерра Масиель Жуниор
17
Алькасер
Пако Алькасер
Валенсия
мин
1
Хауме
Хауме
90
36
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
3
Рубен Мигел
Рубен Везо
90
21
Монтойя
Мартин Монтойя
90
11
Перейра
Андреас Перейра
46
17
Коклен
Франсис Коклен
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
46
Солер
Карлос Солер
76
8
Вьетто
Лусиано Вьетто
90
19
Родриго
Родриго
81
Запасные
13
Нето
Нето
32
Видаль
Игнасио Видаль
36
Латорре
Антонио Латорре
39
Торрес
Ферран Торрес
6
Максимович
Неманья Максимович
22
Мина
Санти Мина
9
Дзадза
Симоне Дзадза