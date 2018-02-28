Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
75'
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
11
Коста
Дуглас Коста
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
Запасные
23
Щесны
Войцех Щесны
16
Пинсольо
Карло Пинсольо
24
Ругани
Даниэле Ругани
15
Барцальи
Андреа Барцальи
21
Хеведес
Бенедикт Хеведес
27
Стураро
Стефано Стураро
6
Хедира
Сами Хедира
10
Дибала
Пауло Дибала
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
28
Манчини
Джанлука Манчини
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
21
Кастань
Тимоти Кастань
23
Мелегони
Филиппо Мелегони
32
Хаас
Николас Хаас
8
Госенс
Робин Госенс
19
Риццо
Лука Риццо
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус