Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
22
Касерес
Мартин Касерес
90
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
77
Марушич
Адам Марушич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
18
Альберто
Луис Альберто
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
Запасные
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
25
Варгич
Иван Варгич
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
27
Фелипе
Луис Фелипе
13
Уоллес
Уоллес
8
Баста
Душан Баста
15
Баштуш
Баштуш
5
Лукаку
Джордан Лукаку
4
Патрик
Патрик
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
7
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
21
Билья
Лукас Билья
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
90
Запасные
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
20
Абате
Иньяцио Абате
15
Гомес
Густаво Гомес
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
17
Сапата
Кристиан Сапата
4
Маури
Хосе Маури
73
Локателли
Мануэль Локателли
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
11
Борини
Фабио Борини
7
Калинич
Никола Калинич
9
Силва
Андре Силва