Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
21
Билья
Лукас Билья
90
11
Борини
Фабио Борини
90
7
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
17
Сапата
Кристиан Сапата
31
Антонелли
Лука Антонелли
2
Калабрия
Давиде Калабрия
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
4
Маури
Хосе Маури
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
9
Силва
Андре Силва
63
Кутроне
Патрик Кутроне
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
27
Фелипе
Луис Фелипе
90
22
Касерес
Мартин Касерес
90
26
Раду
Штефан Раду
90
8
Баста
Душан Баста
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
5
Лукаку
Джордан Лукаку
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
Запасные
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
25
Варгич
Иван Варгич
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
13
Уоллес
Уоллес
15
Баштуш
Баштуш
77
Марушич
Адам Марушич
4
Патрик
Патрик
19
Лулич
Сенад Лулич
18
Альберто
Луис Альберто
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
7
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья