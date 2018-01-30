Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
95
Бастони
Алессандро Бастони
28
Манчини
Джанлука Манчини
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
8
Госенс
Робин Госенс
32
Хаас
Николас Хаас
72
Иличич
Йосип Иличич
29
Петанья
Андреа Петанья
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
11
Коста
Дуглас Коста
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
3'
90
Запасные
23
Щесны
Войцех Щесны
16
Пинсольо
Карло Пинсольо
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
24
Ругани
Даниэле Ругани
15
Барцальи
Андреа Барцальи
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
27
Стураро
Стефано Стураро
22
Асамоа
Квадво Асамоа
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
33
Бернардески
Федерико Бернардески