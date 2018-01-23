Севилья
мин
1
Серхио
Серхио Рико
90
5
Лангле
Клеман Лангле
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
1'
90
25
Меркадо
Габриэль Меркадо
90
10
Банега
Эвер Банега
48'
90
11
Корреа
Хоакин Корреа
90
17
Сарабия
Пабло Сарабия
79'
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
16
Навас
Хесус Навас
90
22
Васкес
Франко Васкес
90
20
Муриэль
Луис Муриэль
90
Запасные
13
Сорья
Давид Сорья
4
Кьер
Симон Кьер
3
Кароль
Лионель Кароль
14
Писсаро
Гидо Писсаро
12
Гайс
Йоханнес Гайс
24
Нолито
Нолито
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
Атлетико
мин
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
2
Годин
Диего Годин
90
16
Врсалько
Шиме Врсалько
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
14
Аренас
Габриэль Аренас
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
6
Хорхе
Коке
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
13'
90
21
Гамейро
Кевин Гамейро
90
11
Корреа
Анхель Корреа
90
Запасные
13
Облак
Ян Облак
20
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
15
Савич
Стефан Савич
5
Томас
Томас
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
23
Витоло
Витоло
9
Торрес
Фернандо Торрес