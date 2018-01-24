Алавес
мин
13
Сивера
Антонио Сивера
90
12
Эли
Родриго Эли
90
3
Дуарте
Рубен Дуарте
90
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
90
18
Пина
Томас Пина
90
17
Педраса
Альфонсо Педраса
90
16
Торрес
Даниэль Торрес
90
11
Гомес
Ибаи Гомес
90
10
Гуидетти
Джон Гуидетти
90
7
Собрино
Рубен Собрино
86'
90
Запасные
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
4
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
6
Марипан
Гильермо Марипан
22
Вакасо
Мубарак Вакасо
21
Перес
Эрнан Перес
24
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
Валенсия
мин
1
Хауме
Хауме
90
21
Монтойя
Мартин Монтойя
90
3
Рубен Мигел
Рубен Везо
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
6
Максимович
Неманья Максимович
90
16
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
8
Вьетто
Лусиано Вьетто
90
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
90
9
Дзадза
Симоне Дзадза
90
Запасные
13
Нето
Нето
24
Гарай
Эсекьель Гарай
15
Латорре
Антонио Латорре
11
Перейра
Андреас Перейра
17
Коклен
Франсис Коклен
22
Мина
Санти Мина
19
Родриго
Родриго