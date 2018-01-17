Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
3
Кариколь
Аарон Кариколь
58
15
Лопес
Давид Лопес
90
6
Дуарте
Оскар Дуарте
90
5
Эдиналдо
Налдо
90
31
Наварро
Марк Наварро
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
18
Фуэго
Хави Фуэго
75
23
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
25
Дардер
Серхи Дардер
46
23
Морено
Жерар Морено
90
Запасные
1
Лопес
Пау Лопес
12
Вила
Дидач Вила
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
14
Мелендо
Оскар Мелендо
16
Лопес
Хави Лопес
11
Баптистао
Лео Баптистао
19
Пьятти
Пабло Пьятти
Барселона
мин
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
19
Динь
Люка Динь
90
3
Пике
Жерар Пике
90
25
Вермален
Томас Вермален
90
20
Роберто
Серхи Роберто
90
6
Суарес
Денис Суарес
78
5
Бускетс
Серхио Бускетс
90
37
Аленья
Карлес Аленья
59
15
Безерра Масиель Жуниор
Жозе Пауло Безерра Масиель Жуниор
53
22
Видаль
Алейш Видаль
90
10
Месси
Лионель Месси
90
Запасные
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
50
Семеду
Нельсон Семеду
4
Ракитич
Иван Ракитич
12
Рафинья
Рафинья
21
Гомеш
Андре Гомеш
9
Суарес
Луис Суарес