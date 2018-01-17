Валенсия
мин
1
Хауме
Хауме
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
21
Монтойя
Мартин Монтойя
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
16
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
11
Перейра
Андреас Перейра
90
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
73'
90
8
Вьетто
Лусиано Вьетто
90
9
Дзадза
Симоне Дзадза
90
Запасные
13
Нето
Нето
3
Рубен Везо
Рубен Везо
17
Коклен
Франсис Коклен
6
Максимович
Неманья Максимович
31
Жиль
Начо Жиль
22
Мина
Санти Мина
19
Родриго
Родриго
Алавес
мин
13
Сивера
Антонио Сивера
90
4
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
90
6
Марипан
Гильермо Марипан
90
18
Пина
Томас Пина
90
22
Вакасо
Мубарак Вакасо
90
16
Торрес
Даниэль Торрес
90
21
Перес
Эрнан Перес
90
10
Гуидетти
Джон Гуидетти
90
7
Собрино
Рубен Собрино
66'
90
Запасные
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
17
Педраса
Альфонсо Педраса
11
Гомес
Ибаи Гомес
24
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади