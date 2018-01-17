Атлетико
мин
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
20
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
2
Годин
Диего Годин
90
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
15
Савич
Стефан Савич
90
6
Хорхе
Коке
90
14
Аренас
Габриэль Аренас
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
23
Виктор
Витоло
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
18
Коста
Диего Коста
73'
90
Запасные
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
5
Томас
Томас
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
11
Корреа
Анхель Корреа
21
Гамейро
Кевин Гамейро
9
Торрес
Фернандо Торрес
Севилья
мин
1
Серхио
Серхио Рико
90
2
Корчиа
Себастьен Корчиа
90
5
Лангле
Клеман Лангле
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
25
Меркадо
Габриэль Меркадо
90
11
Корреа
Хоакин Корреа
88'
90
17
Сарабия
Пабло Сарабия
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
10
Банега
Эвер Банега
90
22
Васкес
Франко Васкес
90
20
Муриэль
Луис Муриэль
90
Запасные
13
Сорья
Давид Сорья
3
Кароль
Лионель Кароль
14
Писсаро
Гидо Писсаро
16
Навас
Хесус Навас
12
Гайс
Йоханнес Гайс
24
Нолито
Нолито
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер