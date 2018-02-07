Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
29
Роналду
Налдо
90
20
Керер
Тило Керер
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
5
Настасич
Матия Настасич
90
25
Арит
Амин Арит
90
28
Шепф
Алессандро Шепф
90
8
Горецка
Леон Горецка
90
7
Майер
Макс Майер
90
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
10'
90
22
Пьяца
Марко Пьяца
90
Запасные
35
Нюбель
Александр Нюбель
10
Бенталеб
Набиль Бенталеб
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
36
Эмболо
Брель Эмболо
11
Коноплянка
Евгений Коноплянка
Вольфсбург
мин
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
24
Юнг
Себастьян Юнг
90
5
Брума
Джеффри Брума
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
29
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
13
Герхардт
Янник Герхардт
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
10
Малли
Юнус Малли
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
14
Ориги
Дивок Ориги
90
22
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
Запасные
20
Грюн
Макс Грюн
2
Вилльям
Вилльям
3
Верхаг
Пол Верхаг
11
Дидави
Даниэль Дидави
21
Брекало
Йосип Брекало
9
Димата
Ландри Димата
18
Осимхен
Виктор Осимхен