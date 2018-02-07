Айнтрахт
мин
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
23
Русс
Марко Русс
90
13
Сальседо
Карлос Сальседо
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
39
Омар
Омар
62'
90
17
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
4
Ребич
Анте Ребич
17'
90
9
Аллер
Себастьян Аллер
90
27
Вольф
Мариус Вольф
90
Запасные
37
Циммерманн
Ян Циммерманн
3
Фалет
Симон Фалет
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
10
Фабиан
Марко Фабиан
5
Фернандес
Желсон Фернандес
28
Баркок
Аймен Баркок
Майнц
мин
1
Адлер
Рене Адлер
90
18
Бросински
Даниель Бросински
90
16
Белл
Штефан Белл
90
42
Хак
Александер Хак
90
4
Диалло
Абду Диалло
90
7
Квайсон
Робин Квайсон
90
23
Сердар
Суат Сердар
90
6
Латца
Данни Латца
90
5
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
20
Уджа
Энтони Уджа
90
21
Онисиво
Карим Онисиво
90
Запасные
22
Мюллер
Флориан Мюллер
3
Балогун
Леон Балогун
2
Донати
Джулио Донати
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
10
Максим
Александру Максим
32
де Бласис
Пабло де Бласис