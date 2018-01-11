Барселона
мин
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
2
Семеду
Нельсон Семеду
90
3
Пике
Жерар Пике
90
14
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
18
Альба
Жорди Альба
28'
90
8
Иньеста
Андрес Иньеста
90
21
Гомеш
Андре Гомеш
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
90
4
Ракитич
Иван Ракитич
87'
90
9
Суарес
Луис Суарес
31'
90
10
Месси
Лионель Месси
13'
15'
90
Запасные
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
25
Вермален
Томас Вермален
19
Динь
Люка Динь
15
Безерра Масиель Жуниор
Жозе Пауло Безерра Масиель Жуниор
20
Роберто
Серхи Роберто
11
Дембеле
Усман Дембеле
Сельта
мин
1
Альварес
Серхио Альварес
90
3
Фонтас
Андреу Фонтас
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
20
Гомес
Серхи Гомес
90
14
Лоботка
Станислав Лоботка
90
16
Санчес
Хосабед Санчес
90
11
Систо
Пионе Систо
90
10
Аспас
Яго Аспас
90
21
Мор
Эмре Мор
90
Запасные
13
Бланко
Рубен Бланко
6
Радойя
Неманья Радойя
22
Кабрал
Густаво Кабрал
24
Ронкалья
Факундо Ронкалья
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
26
Мендес
Брайс Мендес
7
Гомес
Максимилиано Гомес