Вильярреал
мин
25
Барбоса
Мариано Барбоса
90
22
Рукавина
Антонио Рукавина
90
6
Руис
Виктор Руис
90
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
5
Марин
Адриан Марин
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
16
Родриго
Родри
90
8
Форнальс
Пабло Форнальс
90
9
Бакка
Карлос Бакка
90
15
Унал
Энес Унал
90
Запасные
1
Асенхо
Серхио Асенхо
23
Бонера
Даниэле Бонера
2
Гаспар
Марио Гаспар
7
Черышев
Денис Черышев
10
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
24
Мартинес
Роджер Мартинес
Леганес
мин
13
Чампанье
Нерео Чампанье
90
15
Рико
Диего Рико
90
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
2
Роберто Роман
Тито
90
19
Муньос
Эсекьель Муньос
90
21
Перес
Рубен Перес
90
6
Гумбау
Жерар Гумбау
90
17
Эрасо
Хави Эрасо
90
18
Наранхо
Хосе Наранхо
90
10
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
31'
90
12
Бове
Клаудио Бове
90
Запасные
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
20
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
5
Мантовани
Мартин Мантовани
8
Габриэл
Габриэл
23
Рамос
Омар Рамос
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
25
Амрабат
Нордин Амрабат