Сельта
мин
1
Альварес
Серхио Альварес
90
3
Фонтас
Андреу Фонтас
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
20
Гомес
Серхи Гомес
90
14
Лоботка
Станислав Лоботка
90
16
Санчес
Хосабед Санчес
90
11
Систо
Пионе Систо
31'
90
10
Аспас
Яго Аспас
90
7
Гомес
Максимилиано Гомес
90
Запасные
13
Бланко
Рубен Бланко
6
Радойя
Неманья Радойя
22
Кабрал
Густаво Кабрал
24
Ронкалья
Факундо Ронкалья
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
26
Мендес
Брайс Мендес
21
Мор
Эмре Мор
Барселона
мин
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
2
Семеду
Нельсон Семеду
90
19
Динь
Люка Динь
90
25
Вермален
Томас Вермален
90
3
Пике
Жерар Пике
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
90
6
Суарес
Денис Суарес
90
21
Гомеш
Андре Гомеш
90
15
Безерра Масиель Жуниор
Жозе Пауло Безерра Масиель Жуниор
90
22
Видаль
Алейш Видаль
90
Запасные
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
14
Маскерано
Хавьер Маскерано
18
Альба
Жорди Альба
20
Роберто
Серхи Роберто
4
Ракитич
Иван Ракитич
26
Аленья
Карлес Аленья
11
Дембеле
Усман Дембеле