Леганес
мин
13
Чампанье
Нерео Чампанье
90
14
Гарсия
Рауль Гарсия
90
2
Роберто Роман
Тито
90
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
8
Габриэл
Габриэл
90
18
Наранхо
Хосе Наранхо
90
6
Гумбау
Жерар Гумбау
90
21
Перес
Рубен Перес
90
10
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
90
25
Амрабат
Нордин Амрабат
49'
90
Запасные
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
15
Рико
Диего Рико
5
Мантовани
Мартин Мантовани
17
Эрасо
Хави Эрасо
23
Рамос
Омар Рамос
12
Бове
Клаудио Бове
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
Вильярреал
мин
25
Барбоса
Мариано Барбоса
90
22
Рукавина
Антонио Рукавина
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
30
Торрес
Пау Торрес
90
7
Черышев
Денис Черышев
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
10
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
90
15
Унал
Энес Унал
90
Запасные
1
Асенхо
Серхио Асенхо
6
Руис
Виктор Руис
5
Марин
Адриан Марин
16
Родри
Родри
8
Форнальс
Пабло Форнальс
33
Чука
Чука
9
Бакка
Карлос Бакка