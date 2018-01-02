Наполи
мин
22
Сепе
Луиджи Сепе
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
37
Уна
Адам Уна
90
42
Диавара
Амаду Диавара
90
30
Рог
Марко Рог
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
25
Рейна
Пепе Рейна
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
19
Максимович
Никола Максимович
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
5
Аллан
Аллан
8
Жоржиньо
Жоржиньо
14
Мертенс
Дрис Мертенс
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
18
Леандриньо
Леандриньо
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
50'
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
81'
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
5
Масиелло
Андреа Масиелло
33
Хатебур
Ханс Хатебур
28
Манчини
Джанлука Манчини
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
32
Хаас
Николас Хаас
72
Иличич
Йосип Иличич
29
Петанья
Андреа Петанья
20
Видо
Лука Видо
7
Орсолини
Риккардо Орсолини