Милан
мин
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
20
Абате
Иньяцио Абате
53
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
20
Билья
Лукас Билья
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
73
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
7
Калинич
Никола Калинич
76
Запасные
59
Сончин
Маттео Сончин
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
96
Калабрия
Давиде Калабрия
29
Палетта
Габриэль Палетта
31
Антонелли
Лука Антонелли
17
Сапата
Кристиан Сапата
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
9
Борини
Фабио Борини
31
Силва
Андре Силва
63
Кутроне
Патрик Кутроне
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
13
Раноккия
Андреа Раноккия
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
7
Канселу
Жоау Канселу
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
75
11
Весино
Матиас Весино
90
10
Мариу
Жоау Мариу
67
87
Кандрева
Антонио Кандрева
101
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
98
Ломбардони
Мануэль Ломбардони
46
Берни
Томмазо Берни
30
Паделли
Даниэле Паделли
21
Сантон
Давиде Сантон
33
Дальберт
Дальберт
77
Брозович
Марсело Брозович
20
Валеро
Борха Валеро
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
29
Карамо
Янн Карамо
13
Пинамонти
Андреа Пинамонти