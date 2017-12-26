Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
15
Бартоломеу
Баштуш
90
8
Баста
Душан Баста
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
19
Лулич
Сенад Лулич
6'
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
90
Запасные
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
25
Варгич
Иван Варгич
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
27
Фелипе
Луис Фелипе
13
Уоллес
Уоллес
77
Марушич
Адам Марушич
4
Патрик
Патрик
5
Лукаку
Джордан Лукаку
18
Альберто
Луис Альберто
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
7
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
Фиорентина
мин
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
31
Уго
Витор Уго
90
13
Астори
Давиде Астори
90
76
Гаспар
Бруну Гаспар
90
6
Санчес
Карлос Санчес
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
17
Верету
Жордан Верету
90
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
15
Оливера
Максимильяно Оливера
3
Бираги
Кристиано Бираги
2
Лорини
Венсан Лорини
28
Диаш
Жил Диаш
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
5
Бадель
Милан Бадель
9
Симеоне
Джованни Симеоне
77
Теро
Сирил Теро
7
Зехнини
Рафик Зехнини