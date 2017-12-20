Запасные
11
Томалья
Денис Томалья
Айнтрахт
мин
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
90
13
Сальседо
Карлос Сальседо
90
23
Русс
Марко Русс
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
11
Гачинович
Мият Гачинович
95'
90
17
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
31
Хргота
Бранимир Хргота
90
4
Ребич
Анте Ребич
90
9
Аллер
Себастьян Аллер
109'
90
27
Вольф
Мариус Вольф
90
Запасные
37
Циммерманн
Ян Циммерманн
3
Фалет
Симон Фалет
24
Да Коста
Данни Да Коста
33
Тавата
Талеб Тавата
5
Фернандес
Желсон Фернандес
21
Штендера
Марк Штендера