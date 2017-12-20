Вердер
мин
1
Павленка
Иржи Павленка
90
18
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
5
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
13
Велькович
Милош Велькович
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
6
Делэни
Томас Делэни
90
7
Кайнц
Флориан Кайнц
20'
90
44
Баргфреде
Филипп Баргфреде
69'
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
8
Гондорф
Жером Гондорф
90
29
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
3'
90
Запасные
33
Дробны
Ярослав Дробны
26
Сане
Людовик Сане
15
Хайрович
Изет Хайрович
4
Бауэр
Роберт Бауэр
9
Йоханссон
Арон Йоханссон
10
Крузе
Макс Крузе
Фрайбург
мин
1
Шволов
Александер Шволов
90
25
Кох
Робин Кох
90
17
Кеблер
Лукас Кеблер
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
15
Штенцель
Паскаль Штенцель
90
22
Сьерро
Венсан Сьерро
90
32
Капустка
Бартош Капустка
90
16
Раве
Йорик Раве
86'
90
19
Хаберер
Яник Хаберер
90
18
Петерсен
Нильс Петерсен
28'
90
Запасные
44
Гикевич
Рафал Гикевич
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
6
Абраши
Амир Абраши
38
Кат
Флориан Кат
31
Геде
Карим Геде
23
Шустер
Юлиан Шустер
13
Терраццино
Марко Терраццино