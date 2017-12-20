Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
4
Вестергор
Янник Вестергор
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
3
Оксфорд
Рис Оксфорд
90
13
Штиндль
Ларс Штиндль
90
7
Херрманн
Патрик Херрманн
90
10
Азар
Торган Азар
90
8
Закария
Денис Закария
90
27
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
24
Янчке
Тони Янчке
32
Грифо
Винченцо Грифо
26
Бобадилья
Рауль Бобадилья
18
Дрмич
Йосип Дрмич
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
4
Та
Джонатан Та
90
3
Рецос
Панайотис Рецос
90
18
Венделл
Венделл
90
21
Кор
Доминик Кор
90
5
Бендер
Свен Бендер
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
90
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
90
10
Брандт
Юлиан Брандт
90
9
Бэйли
Леон Бэйли
70'
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
16
Йедвай
Тин Йедвай
20
Арангис
Чарлес Арангис
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
38
Беллараби
Карим Беллараби
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
17
Похьянпало
Йоэль Похьянпало