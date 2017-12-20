Ювентус
мин
23
Щесны
Войцех Щесны
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
90
27
Стураро
Стефано Стураро
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
11
Коста
Дуглас Коста
90
10
Дибала
Пауло Дибала
42'
90
33
Бернардески
Федерико Бернардески
90
Запасные
16
Пинсольо
Карло Пинсольо
12
Сандро
Алекс Сандро
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
5
Пьянич
Миралем Пьянич
6
Хедира
Сами Хедира
14
Матюиди
Блейз Матюиди
20
Пьяца
Марко Пьяца
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
Дженоа
мин
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
4
Кофи
Исаак Кофи
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
22
Лазович
Дарко Лазович
90
16
Галабинов
Андрей Галабинов
90
Запасные
38
Зима
Лукаш Зима
17
Палладино
Раффаэле Палладино
64
Пеллегри
Пьетро Пеллегри